Coordenador da Consciência Cristã se reúne na Sesuma e discute layout do evento

O diretor executivo da VINACC, Euder Faber Guedes Ferreira, visitou o Secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (SESUMA), Engenheiro, Geraldo Nobre Cavalcanti. Na pauta, o 19º Encontro Para a Consciência Cristã a ser realizado de 23 a 28 de fevereiro vindouro, no Complexo do Parque do Povo, em Campina Grande(PB).

O coordenador da “Consciência Cristã” lembrou ao secretário campinense, do lançamento da próxima edição, dia 6 de fevereiro, na Igreja Assembleia de Deus; e a abertura do evento, dia 23 do mesmo mês, às 19h30min, este ano comemorando os 500 Anos da Reforma Protestante.

Durante a reunião, Euder Faber apresentou o layout da planta do Parque do Povo, que está se “vestindo” visando à realização da 19ª Consciência Cristã. Ele delineou a distribuição das tendas nas partes superior e exterior bem como a estrutura que está sendo montada na Pirâmide para a realização da Feira do Livro da Consciência Cristã (FELICC).

Outro assunto tratado na ocasião foi o abastecimento de água no Parque do Povo, pois como a cidade está enfrentando racionamento, presumia-se certa dificuldade nesse aspecto. Porém, o secretário Geraldo Nobre garantiu que será oferecida toda assistência.

A água virá de poços artesianos que foram perfurados no próprio Parque do Povo. Além disso, serão colocadas cinco grandes caixas d’águas de 20 mil litros cada uma, que, juntamente com a Caixa D´água fixa já existente no “PP”, darão segurança hídrica ao evento.

O pastor Euder Faber afirmou que não haverá problema com água no Parque do Povo. Isto porque, segundo ele, essa água é utilizada apenas na limpeza de maneira geral, principalmente em banheiros, uma vez que a alimentação do Restaurante Maná é feita todos os anos com água mineral.

Evento – O 19º Encontro Para a Consciência Cristã começará no dia 23 de fevereiro, com termino marcado para o dia 28. Durante os seis dias serão realizadas 17 plenárias, 20 eventos paralelos, um painel de debates, contando com a participação de 36 palestrantes, com destaque para o internacional D. A. Carson (EUA), que virá ao Nordeste brasileiro pela primeira vez.

O palestrante de abertura será o reverendo Hernandes Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana do Brasil de Vitória (ES).

Naquela mesma noite, haverá apresentações especiais do casal Nilma Soares e Paulo César, ambos do Grupo Logos (SP), Orquestra Átrios de Louvor e o Coral Silvino Silvestre, ambos da Igreja Assembleia de Deus (missão) de Campina Grande.

Entrada Gratuita – Para ter acesso ao local desse e de outros seminários a entrada é grátis. Todavia, o interessado deve fazer a inscrição pelo site www.conscienciacrista.org.br. para controle de lotação nos locais de eventos.