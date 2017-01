Controladoria Geral do Estado dispõe de novo sistema de avaliação de conformidade

A Controladoria Geral do Estado da Paraíba (CGE/PB) dispõe agora de um novo Sistema Integrado de Avaliação de Conformidade.

O referido sistema substitui o Sistema de Registro de Licitações, Contratos e Convênios, implantado desde 2003, e foi oficializado por meio do Decreto nº 37.219/2017, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

A avaliação de conformidade será emitida pela Controladoria Geral do Estado a partir de padrões, regras e requisitos que fazem parte de um “programa de integridade”, com o objetivo de mitigar os riscos dos órgãos estaduais ficarem em não conformidade com a legislação, e de prevenir e detectar a ocorrência de irregularidades;

O Sistema Integrado de Avaliação de Conformidade altera os prazos para avaliação de conformidade. Nos casos de processos de licitações, contratos e convênios/parcerias, o prazo passou a ser de dois dias, e os casos de processos de obras ou serviços de engenharia, houve a redução de cinco para três dias.

Os processos a serem submetidos à avaliação de conformidade dos auditores serão selecionados mediante amostragem eletrônica, que observará critérios técnicos, como: valor em risco, impacto social e capacidade operacional da CGE em atender aos prazos estabelecidos.

O resultado da Avaliação de Conformidade pela Auditoria da CGE será registrado no “Relatório de Avaliação”, que poderá ser emitido com “Conformidade” ou com “Não Conformidade”, a partir de decisão discricionária da autoridade máxima do órgão, que deve levar em consideração a avaliação do risco e impacto envolvido.