Contribuintes poderão ter acesso a informações do IPVA através de secretaria

foto: divulgação

O coordenador da 1ª Ciretran de Campina Grande, Hugo Aragão, explicou que a Paraíba está se adequando, assim como as demais unidades federativas do Brasil, a cobrança de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores(IPVA) através da Secretaria de Finanças.

– A partir de segunda-feira todo e qualquer assunto referente ao IPVA diz respeito a secretaria de finanças do Estado ficando a parte do Detran da Paraíba com o licenciamento dos veículos- explicou.

A partir deste mês, os boletos para pagamentos do licenciamento de veículos e do IPVA não serão mais enviados para os domicílios dos proprietários.

A emissão será efetuada por meio de acesso disponibilizado nos portais www.detran.pb.gov.br e www.receita.pb.gov.br.

O Detran passa a adotar o sistema de acesso ao IPVA que já funciona na maior parte do país. As informações, que antes eram acessadas dentro do próprio sistema do órgão, passarão a ser acessadas por meio da Secretaria de Estado da Receita.

As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.

Da Redação