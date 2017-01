Conta d’água mais cara na Paraíba a partir de fevereiro

Além das tradicionais despesas que apertam o orçamento do consumidor no início do ano, como a compra de material escolar e o pagamento de impostos como o IPTU e o IPVA, os paraibanos também devem preparar as finanças para um dos primeiros reajustes do ano: o da tarifa de distribuição de água e tratamento de esgoto, realizados pela Cagepa.

O reajuste da tarifa, que será de 12,38%, excluídos desse percentual os consumidores beneficiados pela tarifa social, foi aprovado pela diretoria da Agência de Regulação do Estado da Paraíba (ARPB). A informação está publicada na edição desta quarta-feira (04) do Diário Oficial do Estado.

Na mesma publicação, a agência também autoriza o reajuste médio de 7,87% na tabela de serviços e multas praticados pela Cagepa.

Ainda conforme a resolução, os novos valores entram em vigor 30 dias após a sua publicação no Diário Oficial, ou seja, a partir do mês de fevereiro.

Da Redação