Consumo do Gás Natural Veicular registra crescimento

Com um volume de 31,5 milhões de m³ comercializado no ano, a Companhia Paraibana de Gás (PBGás) registrou um crescimento de 2,5% no consumo do GNV em 2016 em relação ao ano de 2015, o que sinaliza uma retomada no crescimento do gás neste segmento estratégico para a companhia.

De acordo com os dados da PBGás, a alta foi registrada principalmente no segundo semestre do ano quando cresceu 4% em relação ao primeiro semestre de 2016.

De acordo com o gerente de Mercado Automotivo e Industrial, Alairson Gonçalves Filho, os últimos reajustes nos preços dos combustíveis líquidos e a economia proporcionada de cerca de 50% do GNV elevaram a procura pelo gás natural nas convertedoras, principalmente para pessoas que utilizam o carro como instrumento de trabalho. Alairson acredita que o ritmo de crescimento será mantido ao longo de 2017.

O proprietário da convertedora New Gás, Francisco de Assis, disse que nos meses de novembro e dezembro as conversões aumentaram em 60% em relação aos meses anteriores e continuam em alta no início de janeiro.

O empresário explicou que a economia proporcionada pelo GNV e o bônus de R$ 600,00 concedido pela PBGás para quem instala o kit de gás são fatores que motivam esse crescimento.

“Digo com muita certeza que o taxista ou pessoas que trabalham com o carro hoje só ganham dinheiro se rodarem no gás natural”, explicou.

Bônus – O Programa de Incentivo ao GNV concede um bônus de R$ 600,00 para cada motorista que instalar o Kit GNV de 5ª geração em uma das convertedoras credenciadas em João Pessoa e Campina Grande. Para quem instalar o kit de 2ª ou 3ª geração o bônus é de R$ 450,00.

Para receber o benefício, basta o motorista instalar o kit e o cilindro no período de vigência do Programa de Incentivo ao GNV em convertedoras credenciadas pela PBGás em João Pessoa (New Gás) e Campina Grande (Maecio Serviços, EquipeGÁS e Campina GNV) e seguir as normas do programa disponíveis no endereço eletrônico www.pbgas.com.br ou no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), pelo 0800 281 0197.

Secom/PB