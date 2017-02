Conheça os integrantes eleitos da nova Mesa Diretora da Câmara em primeiro turno

Nove deputados foram eleitos há pouco para diferentes cargos da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Haverá segundo turno para as vagas da 1ª Vice-Presidência e da 3ª Secretaria.

O deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) foi eleito, em primeiro turno, presidente da Casa para o biênio 2017-2018, com 293 votos.

Confira os integrantes da Mesa Diretora:

2ª VICE-PRESIDÊNCIA

Eleito : André Fufuca (PP-MA)

Votação : 283 votos contra 166 do deputado Eduardo da Fonte (PP-PE)

Atribuições do cargo :

– substituir presidente e vice em ausência ou impedimento simultâneos;

– examinar pedidos de ressarcimento de despesa médica dos deputados;

– fomentar a interação institucional entre a Câmara dos Deputados e os representantes do Legislativo nos estados (assembleias legislativas) e municípios (câmaras de vereadores), além do Distrito Federal (Câmara Legislativa).

Biografia : Em seu primeiro mandato, o médico Fufuca preside a comissão especial que analisa propostas de emenda à Constituição que alteram a destinação de recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) incidente sobre combustíveis.

1ª SECRETARIA

Eleito : Giacobo (PR-PR)

Votação : 406 votos

Atribuições do cargo : funciona como a prefeitura da Câmara, por ser responsável por acompanhar os serviços administrativos da Casa. Além disso, também são atribuições:

– encaminhar requerimento de informação a ministros de Estado ou titular de órgão diretamente subordinado à Presidência da República;

– ratificar despesas da Câmara; e

– credenciar todas as pessoas que frequentam a Câmara, como assessores parlamentares de Ministérios e entidades da administração federal indireta; entidades de classe, de empregados e empregadores, autarquias profissionais; imprensa; e prestadores de serviços à Câmara.

Biografia : Em seu quarto mandato consecutivo, o empresário Giacobo ocupou a 2ª Vice-Presidência na última Mesa Diretora.

2ª SECRETARIA

Eleita : Mariana Carvalho (PSDB-RO)

Votação : 416 votos

Atribuições do cargo : responsável por providenciar o passaporte diplomático devido aos deputados e seus dependentes.

Biografia : Mariana Carvalho está em seu primeiro mandato, é médica e bacharel em direito. Ela presidiu a CPI de Crimes Cibernéticos, que funcionou em 2015.

4ª SECRETARIA

Eleito : Rômulo Gouveia (PSD-PB)

Votação : 433 votos

Atribuições do cargo : tem a função de supervisionar e gerenciar o uso dos apartamentos funcionais dos deputados, e de cuidar da concessão do auxílio-moradia para parlamentares que não morem nas unidades residenciais da Câmara.

Biografia : Em seu segundo mandato, Gouveia presidiu a comissão da proposta (PL 1775/15) que institui o Registro Civil Nacional.

SUPLENTES DE SECRETÁRIO

1º Suplente: Dagoberto (PDT-MS), eleito com 402 votos;

2º Suplente: César Halum (PRB-TO), eleito com 383 votos;

3º Suplente: Pedro Uczai (PT-SC), eleito com 377 votos;

4º Suplente: Carlos Manato (SD-ES), eleito com 272 votos.