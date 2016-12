Congresso da Colômbia aprova lei de anistia para as Farc

foto: Abr

O Congresso colombiano aprovou na noite da quarta-feria (28) uma lei de anistia para “crimes menores” cometidos por membros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

A medida foi aprovada no Senado por 69 votos a favor e nenhum contra e na Câmara dos Representantes por 121 votos favoráveis e nenhum contrário. As informações são da Agência Ansa.

A medida, que anistia crimes políticos ou atos considerados “menores”, faz parte do acordo de paz firmado entre o governo de Juan Manuel Santos e os guerrilheiros. “Obrigado ao Congresso que, com votação histórica, aprovou a Lei de Anistia, primeiro passo para a consolidação da paz”, escreveu Santos em sua conta no Twitter.

Apesar de anistiar crimes leves, a nova lei não perdoa os crimes de guerra ou violações dos direitos humanos cometidas pelos membros das Farc ao longo dos mais de 50 anos de conflito, que deixou mais de 220 mil mortos.

Agência Brasil