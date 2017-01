Confira onde choveu na Paraíba nas últimas 24 horas

Dois municípios do interior paraibano registraram chuva acima de 100 milímetros (mm) entre a noite de segunda-feira (09) e a madrugada desta terça-feira (10). Ao todo, segundo dados da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (Aesa), choveu em 15 municípios da Paraíba.

O maior volume foi registrado no município de Teixeira, no Sertão paraibano, onde a precipitação foi de 119 mm. Já em São José de Piranhas, também no Sertão, choveu 100,2 mm, segundo maior volume detectado pela Aesa.

Confira abaixo o volume de chuva registrado em cada município paraibano:

Bom Jesus 19,0 Cachoeira dos Índios 7,7 Cajazeiras 45,6 Cajazeiras/Aç. Eng. Ávidos 78,0 Cajazeiras/Aç. Lagoa do Arroz 9,4 Desterro 15,0 Emas 2,3 Monte Horebe 5,4 Patos/EMBRAPA 82,5 Santa Helena 8,7 Serra Grande 72,3 São Domingos do Cariri 2,9 São José de Piranhas 100,2 São José do Bonfim 33,1 Teixeira 119,0 Vista Serrana/Desterro de Malta 3,5

Fonte: Aesa

Da Redação