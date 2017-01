Confira onde choveu na Paraíba nas últimas 24 horas

Municípios do Sertão paraibano registraram chuva considerável, acima de 50 milímetros (mm), entre a noite de quinta-feira e a madrugada desta sexta-feira (27).

Segundo dados da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (AESA), nesse período também choveu em outras regiões do Estado, em um total de 56 municípios com ocorrência de precipitação.

O maior índice, de 77,1 mm, foi detectado na cidade de Uiraúna, localizada no Sertão paraibano.

Confira abaixo, no levantamento da Aesa, os últimos volumes de chuva registrados no Estado: