Confira a coluna: Sindifisco-PB mobiliza de Cabedelo a Cajazeiras

Por Sindifisco-PB

Ainda no mês de dezembro último, a diretoria do Sindifisco-PB iniciou a mobilização da categoria fiscal, tendo em vista a campanha salarial 2017.

Foram percorridos vários setores de trabalho do Fisco em João Pessoa, Campina Grande e Guarabira, e as articulações junto a todos os filiados ao Sindicato serão intensificadas nesta semana. A série de visitas se estenderá até o final de janeiro, abrangendo postos fiscais, coletorias, gerências regionais, entre outros.

“Temos uma extensa programação de visitas, e vamos cumpri-la. O objetivo é conversar pessoalmente com os colegas sobre a atual realidade do Estado, colher deles críticas e sugestões que contribuam com o fortalecimento da nossa luta”, declarou o presidente, Manoel Isidro.

As mobilizações culminarão na assembléia geral extraordinária a ser realizada no dia 7 de fevereiro, na sede do Sindifisco-PB, ocasião em que a categoria fiscal definirá quais as propostas e as estratégias de lutas a serem empreendidas pelo movimento reivindicatório.

O clima de insatisfação é generalizado em meio à classe fiscal, fato motivado pela falta de infra-estrutura e melhores condições de trabalho, além da defasagem salarial acumulada nos últimos anos (reajustes em 2015: 1% e 2016: 0%). Desde já, é possível prevê que a assembléia geral contará com um grande número de participantes, reunindo filiados de todas as regiões do Estado.

O Fisco desempenhou com responsabilidade e competência o seu papel, garantindo incrementos substanciais às receitas próprias, inclusive superando índices inflacionários, o que proporcionou equilíbrio financeiro do Estado, especialmente em 2016, quando o País, inclusive a Paraíba, vivenciou uma forte crise econômica.

Agora é a vez de o Governo Estadual cumprir com o seu dever e sanar os prejuízos causados aos auditores fiscais da Paraíba.

Da Redação