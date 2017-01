Condutor de carro que atropelou servidor do Detran vai se apresentar, diz advogado

Segundo o advogado Shyner Asfora, que representa o proprietário do veículo que atropelou um agente do Detran-PB, que atuava numa blitz da Lei Seca, nessa sexta-feira, 20, o seu cliente vai colaborar com a polícia.

Ricardo Carlos, proprietário do veículo, se disse empenhado em contribuir com as investigações.

Conforme Shyner, o condutor que estava no veículo no momento do atropelamento irá se apresentar às autoridades.

*Com informações do site Tambau247