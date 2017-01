Concurso da UEPB está suspenso temporariamente

O concurso da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) para cargos de nível médio e superior, anunciado no final do ano passado, está suspenso temporariamente, segundo comunicou o reitor da instituição, Rangel Júnior, na manhã desta terça-feira (10).

Com dificuldades orçamentárias, o governo do Estado não concederá reajuste de salários para os técnicos e professores e pediu a suspensão do certame.

– A gestão da Universidade está se adequando a essa situação. Não adianta fazer de conta que está tudo bem – disse o reitor.

Rangel ainda informou que alguns servidores temporários terão seus contratos revistos

As declarações foram repercutidas na rádio Correio FM.

Da Redação