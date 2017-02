Complexo Hospitalar Itinerante leva serviços ao município de Alagoinha neste sábado

foto: Secom/PB

O Complexo Hospitalar de Doenças Infectocontagiosas Clementino Fraga, unidade integrante da Secretaria de Estado da Saúde (SES), estará presente com sua equipe, neste sábado (4), das 8h às 16h, no município de Alagoinha, região do Brejo paraibano.

Os profissionais devem disponibilizar à população várias ações de saúde, com caráter preventivo e educativo. As atividades fazem parte do Programa Clementino Itinerante, criado no ano de 2011, com o objetivo de levar saúde pública de qualidade às comunidades em todo o Estado da Paraíba, fazendo com que a população conheça os serviços oferecidos pela unidade hospitalar.

Dentre as ações de saúde propostas, a equipe do Clementino Fraga deve realizar serviços de testagens rápidas para HIV, sífilis e hepatites virais. Ainda devem ser disponibilizados aos usuários os testes de glicemia e aferição de pressão arterial. Haverá também a identificação de prováveis casos de hanseníase.

Durante os atendimentos haverá distribuição de material educativo e preventivo, como também preservativos masculinos e femininos. Alagoinha também deve receber a Companhia da Saúde e do Sorriso que, com todo seu humor e de uma forma irreverente, divulga os cuidados que devem ser tomados com a saúde da população.

De acordo com a diretora-geral do Clementino Fraga, Adriana Teixeira, o Clementino Itinerante tem o objetivo de levar a saúde a todos que não têm acesso ao serviço.

“Nós levamos saúde de qualidade até os que não possuem acesso a esses meios. O Clementino Itinerante foi criado justamente com esta finalidade”, destacou Adriana.