Comitê de Energia da FIEP consegue redução da Tarifa de Alta Tensão

Em Audiência Pública realizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL no mês de dezembro de 2016, na sede da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEP, em Campina Grande, o presidente do Comitê de Energia da Federação e representante da Indústria no Conselho de Consumidores, engenheiro Renato Lago, contestou o parecer apresentado pelo Relator da Audiência, que defendia um reajuste na Tarifa de Alta Tensão (Indústria) de 11,82%, e que entraria em vigor no próximo sábado, dia 04 de fevereiro.

Durante seu pronunciamento, ele contestou tecnicamente diversos pontos do parecer apresentado pelo Relator da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

No último dia 18 de janeiro, Renato Lago foi convocado pela Agência para uma reunião em Brasília, onde foram analisados os argumentos defendidos pelo engenheiro para a redução no percentual da Tarifa. Na ocasião, a ANEEL aprovou a contestação dele, e fixou a redução da Tarifa para 5,44%.

“Nós que representamos o segmento industrial, através da FIEP e do Conselho dos Consumidores nos sentimos bastante satisfeitos em poder cumprir com o nosso papel que é defender o setor produtivo, mas especificamente a Indústria da Paraíba”, disse Renato Lago.

A atuação do Comitê de Energia da FIEP foi decisiva para essa diminuição no valor do reajuste, que só não alcançou índices ainda menores no reajuste, por conta da Portaria nº 120/2016 que foi editada após a Audiência Pública, e que aplicará uma correção nas tarifas a partir de julho deste ano para compensar as indenizações às transmissoras em todo o Brasil.

A Diretoria da ANEEL decidiu numa reunião realizada no dia 31 de janeiro deste ano, data-limite para homologação do reajuste da tarifa, incorporar uma parcela nessa revisão para não influenciar o reajuste que ocorrerá no próximo ano.

A revisão tarifária nas contas de energia é feita a cada quatro anos, e independe dos reajustes anuais, a revisão é analisada por um Diretor-Relator da ANEEL que analisa o pleito da concessionária e emite um parecer, que é submetido a uma Audiência Pública.

Nessa revisão, além dos aumentos de custos ocorridos no último ano, leva-se em consideração a qualidade da energia fornecida aos consumidores, o desempenho de produtividade e os investimentos realizados pela concessionária nos últimos quatro anos.