Comerciantes são presos por vender mercadoria roubada em Campina Grande

Foto: Reprodução/TVPB

Foram presos e autuados em flagrante, três comerciantes de Campina Grande acusados de estarem vendendo mercadoria de uma carga roubada na BR-230.

A carga de arroz tinha sido roubada em dezembro, nas imediações do município do Riachão do Bacamarte.

A polícia flagrou dois dos acusados vendendo o material na feira central de Campina Grande. Outro foi apontado por eles.