Começam as inscrições para a concorrer à presidência da CMCG

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campina Grande “Casa de Félix Araújo”, presidida pelo vereador Antônio Alves Pimentel Filho, informa que já estão abertas as inscrições das Chapas que concorrerão à eleição da Mesa Diretora da Casa, para o biênio 2017/2018. A inscrição ocorrerá até às 14h, do dia 31 de dezembro.

O vereador presidente, Antonio Alves Pimentel Filho, destaca que está tudo pronto para a eleição da nova Mesa Diretora da Casa, e que a Secretaria Parlamentar já realizou todos os preparativos, de acordo com o que dispõe no Regimento Interno da Câmara.

Segundo Pimentel Filho, no dia 01 de Janeiro de 2017, às 14 horas, no Plenário da Casa, serão empossados os vereadores da 17ª Legislatura, e logo após, será realizada a Eleição da nova Mesa Diretora.

Após a posse dos vereadores, e eleição da nova Mesa Diretora, às 17h, todos se deslocarão da CMCG para o Teatro Municipal Severino Cabral, onde o (a) novo (a) Presidente (a) da Câmara Municipal de Campina Grande, dará posse ao Prefeito Romero Rodrigues Veiga, bem como, ao vice-prefeito Enivaldo Ribeiro.

Durante a solenidade de posse dos vereadores que farão parte da 17ª Legislatura, assim como exige o Regimento Interno, todos os vereadores, de acordo com o Art. 5º em seu § 1º, de que deverão apresentar, no ato da posse, documento comprobatório de desincompatibilização, sob pena de extinção do mandato.

De acordo com o § 2º do Regimento Interno, na mesma ocasião, os vereadores deverão apresentar declaração pública de seus bens, a qual será transcrita em livro próprio, constando na Ata o seu resumo.

Da Redação com Ascom