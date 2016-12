Começa o verão e Aesa anuncia previsão para o trimestre

A estação mais quente do ano começou exatamente às 7h44 desta quarta-feira (21) no Hemisfério Sul.

O início do verão traz o tradicional aumento da temperatura, que pode alcançar 37ºC em cidades localizadas no Sertão nordestino.

Foto: Reprodução/ Internet

Segundo os meteorologistas da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado (Aesa), aqui na Paraíba, a sensação térmica deve chegar aos 39ºC no Alto Sertão paraibano.

A previsão do tempo detalhada para o verão na Paraíba vai ser divulgada amanhã durante o evento “Reunião de Análise e Previsão Climática”.

Meteorologistas da Aesa e da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) vão analisar fatores climáticos e traçar um prognóstico para o primeiro trimestre de 2017. O encontro acontecerá na sede da agência estadual, em Campina Grande, e o anúncio será feito ao meio-dia desta quarta-feira.

“Tradicionalmente, de janeiro a março chove menos do Agreste, Brejo e Litoral. Por outro lado, este período é considerado a estação chuvosa do semiárido paraibano, onde ficam as regiões do Cariri, Curimataú e Sertão. Agora com relação à intensidade e frequência destas chuvas, poderemos falar com mais propriedade após a reunião” explicou a meteorologista Marle Bandeira, da Aesa.

A nova estação também é caracterizada pelos dias mais longos. O sol costuma nascer mais cedo e se pôr mais tarde, deixando as noites mais curtas. “O dia solar passa a ser maior. Além disto, temos um aumento médio de um a dois graus na temperatura”, acrescentou.

Para esta quarta-feira, a previsão é de tempo instável, com nebulosidade variável e chuvas isoladas no Estado.

“O posicionamento de um sistema meteorológico denominado de Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), sobre a região Nordeste do Brasil, continua contribuindo para o aumento da nebulosidade em praticamente toda Paraíba. Com isso, o tempo fica com nebulosidade variável e possibilidade de chuvas isoladas à noite”, explicou o meteorologista Lindenberg Silva, da Aesa.

O boletim completo de análise e previsão do tempo na Paraíba está disponível no site www.aesa.pb.gov.br. Mais informações sobre tempo e clima do Estado podem ser obtidas pelo telefone 83 3310-6367.

Da Redação*