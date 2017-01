Começa o ´mutirão´ penal nos presídios paraibanos

As unidades judiciárias criminais de João Pessoa e Campina Grande iniciam hoje um esforço concentrado para acelerar o julgamento das ações penais com presos provisórios.

O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Marcos Cavalcanti, lembrou os atuais problemas carcerários enfrentados em todo o país e afirmou que, com essa ação, o Judiciário busca enfrentar a parte que lhe cabe: julgar os processos e combater a morosidade.

“O esforço concentrado é uma determinação da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Carmem Lúcia, e deverá ocorrer em todos os estados da federação, por 90 dias, podendo ser prorrogado. Dobrarei o número de juízes, servidores e assessores nas unidades com mais problemas, para darmos uma resposta positiva à sociedade”, declarou o presidente do TJ.