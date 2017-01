Começa o atendimento a veranistas de praias da Grande João Pessoa

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) inicia, a partir deste sábado (7), um esquema especial para atender os veranistas, principalmente nas praias que mais recebem turistas, como Jacumã, Pitimbu, Lucena, Camboinha e as demais praias de Cabedelo.

Nos finais de semana, entre 7 de janeiro até 3 de março, as lojas de atendimento da Cagepa destas localidades estarão abertas ao público para atender as solicitações dos usuários, inclusive pedidos de religação e parcelamento de débitos.

Esse já é o segundo ano de realização do projeto. O presidente da companhia, Marcus Vinícius Neves, lembra que, com a chegada do veraneio, muitas famílias passam a fixar residência na região litorânea, o que aumenta o consumo de água.

“Muitos desses imóveis estão fechados nos demais meses do ano. Por isso, a ideia da ação é facilitar o atendimento e restabelecimento do fornecimento de água aos clientes”, explicou.

Além disso, equipes de manutenção estão acompanhando a necessidade de aumento na vazão ofertada, por causa do aumento no consumo. “Até então, a produção de água vem sendo suficiente para atender a necessidade local. Mas estamos de olho para evitar problemas de desabastecimento”, explica.

Marcus Vinícius alerta que a garantia no fornecimento não significa que as pessoas devem abusar da água ofertada.

“É importante não abusar dos banhos, não deixar crianças desperdiçarem a água e resolver problemas internos de vazamentos. Nesta ação, estaremos orientando para o consumo racional de água”, disse o presidente.

O atendimento nestas agências locais vai funcionar das 8h às 12h. Equipes de manutenção também estarão de plantão para agilizar os serviços, como religação e consertos de vazamentos.

Confira os endereços das agências locais em plantão de janeiro a março:

– Jacumã: Rua Etelvina Freire, s/n.

– Pitimbu: Rua João Bispo, nº 41.

– Lucena: Rua Américo Falcão, nº 500

– Cabedelo: Rua João Vitalino, s/n.