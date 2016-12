Comandante do 2º BPM: ”Amo meu país, mas vejo que está virando país de bandidos”

O comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Campina Grande, major Gilberto Felipe, destacou que o ano de 2016 foi exitoso se referindo ao trabalho integrado feito com a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Detran, Guarda Municipal, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.

Segundo o major, o 2º BPM chegou a realizar 1.318 prisões em flagrante delito superando a população carcerária do Presídio do Serrotão, que é o segundo maior presídio do Estado.

Foto: Paraibaonline

– Eles saíram do que chamamos da tranquilidade e passaram a agredir a sociedade. Foram flagrados pelos policiais do 2º Batalhão, é um dado estarrecedor porque se somarmos essas prisões com o número feito pela Polícia Civil e pelos policiais militares, que não fazem parte do 2º Batalhão, esse número vai para quatro presídios do Serrotão – disse.

O comandante destacou que o Brasil está se transformando em “país de bandidos”.

– Amo meu país, mas sem querer omitir a verdade vejo que está virando um país de bandidos. Não está havendo respeito à sociedade porque a sociedade começa a perceber que os poderes que devem ter a preocupação de reger a vida coletiva, de lançar lei para que se normatize de forma salutar a convivência da população e isso não está ocorrendo. Pelo contrário, está havendo digladiação de poderes e a população brasileira à mercê dos delinquentes – disse.

O major comentou sobre os policiais terem aguardado com dissabor a audiência de custódia, pois em alguns casos criminosos são postos em liberdade.

Em outros casos, segundo Gilberto, pessoas presas realizaram falsas acusações durante audiência de custódia contra os policiais alegando agressões e eles passaram a responder processo criminal.

*As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.

Da Redação*