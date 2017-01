Comandante defende que bancos se responsabilizem pela segurança de agências

O comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Campina Grande, major Gilberto Felipe, falou sobre os assaltos feitos por bandidos a bancos.

Atualmente, as agências bancárias da Paraíba têm sido alvo frequente dos bandidos. O major defende que as instituições bancárias protejam seu patrimônio.

– Quem primeiro deveria tomar conta do seu patrimônio são as próprias instituições bancárias, que ganham cifras astronômicas e não fazem isso. Vamos concluir que o caixa eletrônico é um banco “enlatado”. Ali, se verifica saldo, possibilita depósito e saque-se dinheiro. O que tem no banco tradicional é toda condição mínima de segurança instalada. A Polícia Militar que deve tomar conta desse banco “enlatado”? Na verdade, os banqueiros deveriam ir até por força de lei desencadear o mínimo de segurança – defendeu.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.

Da Redação