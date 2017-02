Comandante da Polícia Militar na Paraíba diz que aumento de efetivo não é a solução

O comandante-geral da Polícia Militar da Paraíba, Euller Chaves, comentou sobre o aniversário de 185 anos do órgão de segurança e disse que é preciso investir cada vez mais em ações inovadoras, no intuito de diminuir o índice de violência no Estado.

Ele destacou que a Paraíba está fechando os anos com um número menor de homicídios, em relação ao estado do Rio Grande do Norte, sendo a segunda melhor taxa de crimes letais em todo o Nordeste.

Euller destacou que não adianta o aumento do efetivo se não existir análise estatística e equilíbrio no trabalho da Polícia.

Ele citou que a intenção da Polícia no momento é adquirir drones que possam circular por corredores e ser monitorados por policiais.

– Temos buscado tecnologia, inteligência e qualificação profissional. Ou buscamos criatividade ou não vamos conseguir diminuir essa ação violenta que tem um conjunto de fatores. Precisamos continuar de cabeça erguida, trabalhando de forma integrada e buscando articular de forma sistêmica junto à Justiça e ao Ministério Público – frisou.

As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Arapuan FM.