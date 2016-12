Comandante da PM em Campina faz balanço do trabalho na Paraíba em 2016

O Major Gilberto Felipe, comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, falou sobre os feitos do corpo policial no ano de 2016 e criticou o sistema político de punição, dizendo não ser suficiente para de fato punir os infratores e que eles acabam cometendo mais delitos durante a reclusão dos mesmos.

– Estamos perseguindo a paz social. Os dados deste ano são números que traduzem a garra desse homens e mulheres.- disse o Major, contando que o Segundo Batalhão da PM realizou mais de 1.300 prisões em flagrante, tornando, segundo ele, a análise da segurança exitosa.

O comandante explicou que esses números são puramente do 2º Batalhão, mas se somar o resultado da ação de outros órgãos de segurança em Campina Grande, o resultado é bem mais expressivo.

Ele criticou as leis do sistema judiciário e o tempo de punições dadas para infratores assim como o regime aberto, e disse que para as famílias de todas as vítimas, toda a falha no sistema acaba parecendo impunidade aos olhos deles.

O Major Gilberto se posicionou contrário à soltura de presidiários em datas como a atual, afirmando que “muitos presos nas ruas em um momento só acabam trazendo dissabores para a sociedade”.

Além disso, ele falou que o Comando Regional de Inteligência do 2º Batalhão está auxiliando os responsáveis pela investigação do caso da empresária assassinada neste final-de-semana, acrescentando que estão acontecendo análises de vídeos de câmeras de segurança da localidade do delito.

Da Redação