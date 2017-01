Comandante dá dicas para casas não serem alvos de bandidos nas férias

O comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, major Gilberto Felipe, orientou os cidadãos através de dicas para evitar possíveis roubos as suas residências.

Isso porque muitas pessoas aproveitam o início do ano para realizar viagens e deixam suas casas sozinhas. Entretanto, neste período do ano, aumenta a atuação de criminosos que tem como alvo residências.

– Esse período inicial de ano compreende, principalmente, a questão do gozo de férias. No primeiro momento, orientamos que ao deixar a sua residência por um tempo prolongado que recomende ou alguém da família ou um vizinho de confiança que fique sob observância de sua residência – disse o comandante.

O major explica que algum meliante pode observar que não há a presença dos proprietários da casa através do acúmulo de correspondências deixadas por carteiros, ele aconselha que os populares não deixem as luzes externas da casa acesas porque durante o dia aponta que não há ninguém presente no local.

Outra dica é não deixar durante muito tempo os animais domésticos sozinhos, pois muitos moradores denunciam a Policia Ambiental que animais ficam latindo em excesso, possivelmente, por estarem famintos.

– O meliante trabalha com informações também. Nós sabemos, por exemplo, que em uma determinada rua, não vamos ser hipócrita e dizer que mora 100% de homens e mulheres de bem, basta que tenha uma pessoa maldosa, um delinquente e serve de olheiro para passar informações. Se tiver alguém sob vigilância basta que acione a Policia, até porque vamos estar com viaturas rondando os bairros e ruas, e fica fácil chegarmos no menor espaço de tempo na ambiência ameaçada para localizarmos e prender o delinquente – concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.

Da Redação