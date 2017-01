Com quatro mudanças, Campinense busca reabilitação contra Auto Esporte

Com a boa impressão da estreia quase apagada pelos insucessos da “mini-excursão” no Sertão, o Campinense recebe o Auto Esporte logo mais, às 20h30, no Amigão, para tentar se reabilitar no Campeonato Paraibano 2017.

A partida tem validade pela quarta rodada, e terá Renan Roberto como árbitro central. Sousa Júnior e Tarcísio José estão escalados para as assistências.

Para a peleja, o técnico Paulo Foiani vai mexer em quatro peças, aletrando os três setores da Raposa. Na zaga, Wilhames José perdeu o posto para Paulo Paraíba, Ronaell ganhou a vaga de Gilmar na lateral esquerda, enquanto o volante Fernando Pires e o atacante Tcharles foram escolhidos para substituir Duda e Felipe Ramon, respectivamente.

– No treino eu senti dos jogadores que eles entenderam a nossa proposta com essas mudanças. Agora no campo de jogo é outra situação. Mas eles estão preparados e treinados para todas as situações do jogo – comentou Foiani.

Regularizados, o volante Negreti e o atacante Casagrande vão ficar no banco de reservas e, muito provavelmente, devem entrar no segundo tempo.

O único desfalque segue sendo o meia Carlos Magno, que ainda se recupera de uma lesão no calcanhar esquerdo.

Auto Esporte

Pelo lado alvirrubro, que trocou Gerson Júnior por Severino Maia no comando técnico após o empate em casa contra o Paraíba, a grande novidade vai ficar por conta da estreia do zagueiro Fábio Bilica.

O defensor, que inclusive precisou ser registrado como atleta do Campinense para finalizar a transferência internacional, está finalmente registrado como jogador do Auto e apto para atuar.

O meia Gil Bala é o único desfalque. Ele foi expulso no domingo, justamente na sua reestreia como atleta do Alvirrubro.

Prováveis escalações

Campinense: Glédson, Alex Travassos, Joécio, Paulo Paraíba e Ronaell; Magno, Fernando Pires e Marcos Paullo; Tcharles, Augusto e Tiago Orobó. Técnico: Paulo Foiani.

Auto Esporte: Danilo, David, Fábio Bilica, Moisés e Bruno; Naldo, Emerson Bastos, Léo Lima e Tadeu; Van Basten e Cesinha. Técnico: Severino Maia.