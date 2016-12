Com programação de férias, Jardim Botânico retoma atividades

Após o recesso de fim de ano, o Jardim Botânico Benjamin Maranhão, em João Pessoa, retoma as atividades na próxima terça-feira (3), com visitações e programação especial de férias para a garotada entre 4 a 10 anos de idade, além de jovens e adolescentes.

Entre os destaques da programação estão as trilhas temáticas com histórias de personagens do folclore regional, oficina de pintura e colagem, feirinha orgânica, oficina sobre o uso de plantas medicinais, entre outros. As atividades têm vagas limitadas e mais detalhes podem ser obtidos pelo telefone (83) 3218-7880.

Atualmente, o Jardim Botânico dispõe de 20 trilhas, que levam de meia hora a três horas para serem percorridas. São 517 hectares de mata nativa, onde os visitantes têm a oportunidade de contemplar espécies exóticas, árvores exuberantes e contato com a fauna ao longo do percurso.

Programação:

07/01/17: 9h e 14h.

Atividade: Trilha temática histórias de personagens do folclore.

Público: Crianças de 4 a 10 anos.

Informações: Serão apenas 15 vagas por trilha, por ordem de chegada, e todas as crianças devem estar acompanhadas de um responsável. É obrigatório o uso de calças compridas e sapatos fechados.

14/01/17: Das 10h às 16h.

Atividade: Feirinha.

Público: Todas as idades.

Informações: Feirinha de comidas e produtos naturais e artesanais, estimulando a economia solidária e o “Compre de quem faz”.

21/01/17: 9h e 14h.

Atividade: Trilha temática e oficina de pintura e colagem.

Público: Crianças de 4 a 10 anos.

Informações: Serão apenas 15 vagas por trilha, por ordem de chegada, e todas as crianças devem estar acompanhadas de um responsável. Todos devem estar usando calças compridas e sapatos fechados.

28/01/17: Das 8h às 12h.

Atividade: Oficina sobre o Uso de Plantas Medicinais.

Público: Jovens e adultos.

Informações: 1ª Edição de 2017 do Projeto Jardim Educador. Serão oferecidas 25 vagas e as inscrições devem ser feitas exclusivamente por e-mail (jardimbotanico.jp@gmail.com) entre os dias 16/01 e 26/01.

Da Redação com Secom/PB