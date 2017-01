Com poucas caras novas, Bota-PB estreia em 2017 diante do Internacional-PB

Foto: Vitor Oliveira/ Voz da Torcida

Vai começar oficialmente a temporada de 2017 para o Botafogo-PB.

Diante do Internacional-PB, o Belo faz sua estreia no Campeonato Paraibano neste domingo (08), no estádio Almeidão, em João Pessoa. A partida está marcada para às 16h.

Com a base de 2016 mantida, o time da capital vai tentar buscar o título estadual após dois anos ficando com o vice-campeonato, perdendo a taça para o Campinense em 2015 e no ano passado.

Peças importantes do elenco que quase conquistou o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro deixaram o time. O zagueiro Marcelo Xavier, o lateral esquerdo David Luís e o meio campista Pedro Castro não acertaram suas permanências e não fazem parte do elenco.

Veja a matéria completa AQUI

Da Redação