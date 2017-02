Com gols de paraibano, Porto bate Sporting e assume a liderança

foto: divulgação

O Porto assumiu a liderança do Campeonato Português durante a noite deste sábado. Jogando no Estádio no Dragão, o time mandante contou com gols do estreante atacante paraibano Soares para vencer o Sporting por 2 a 1, resultado que garante a primeira posição do torneio de forma provisória.

Com 47 pontos em 20 jogos, o Porto abre dois de vantagem sobre o Benfica, que entra em campo neste domingo para encarar o Nacional, no Estádio da Luz. Já o Sporting fica ainda mais longe dos dois primeiros lugares, já que permanece no terceiro posto com 38 pontos.

Na 21ª rodada do Campeonato Português, o Porto tenta manter o embalo diante do Vitória de Guimarães, na condição de visitante. O Sporting, por sua vez, encara o Moreirense, também longe de seus domínios. Os dois jogos estão marcados para domingo.

O placar no Estádio do Dragão foi inaugurado logo aos seis minutos do primeiro tempo na tarde deste sábado. Após cruzamento do mexicano Jesus Corona, o paraibano Francisco das Chagas Soares dos Santos, mais conhecido pelo sobrenome, usou a cabeça para marcar.

No futebol paraibano, Soares defendeu o CSP, Sousa, Botafogo e Treze.

