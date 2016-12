Colunista presta homenagem a dom Paulo Evaristo Arns

Na edição da véspera de Natal, o colunista Arimatéa Souza prestou uma homenagem ao cardeal arcebispo de São Paulo, dom Paulo Evaristo Arns, recentemente falecido.

Foto: Reprodução/ Internet

Sou uma pessoa avessa à impessoalidade dos obituários, à citação sumária e fria das pessoas que partem.

Esses registros comportam histórias tímidas ou limitadas, mas que carregam em si a importância da singularidade.

Isso é ainda mais indesejável quando a despedida – ou a partida, como queiram – acontece com pessoas que fizeram de suas existências um marco perante o mundo a que pertenciam.

Que foram, em alguma medida, instrumentos e condutores de ensinamentos coletivos.

Resgato duas saudades recentes justamente nos instantes que precedem a ´conversão´ do advento em nascimento do Cristo Salvador.

É que quem semeia o bem pela vida, com a força do exemplo, tem vida eterna.

Primeiramente, enfatizo o óbito do jornalista Villas-Boas Côrrea, o grande ´guru´ dos colunistas políticos brasileiros nas últimas décadas, possuidor de um texto refinado e envolvente.

Ele foi uma espécie de referência ao longo de minha trajetória profissional.

“A política hoje é uma encenação de política”, lamentava o lendário jornalista.

Villas costumava repetir uma máxima, em forma de catequese: “Nunca escreva algo sobre alguém que o impeça de cumprimentar essa pessoa no dia seguinte. Comente posturas e condutas, nunca indivíduos”.

O outro vazio recente é o do inesquecível cardeal arcebispo emérito de São Paulo, dom Paulo Evaristo Arns, um franciscano que fez da simplicidade e do apego ao Evangelho a sua fortaleza.

Apostar – sempre – na esperança, refugando o pessimismo, para ele significava uma atitude cotidiana.

Ainda padre, no começo da década de 60 do século passado, juntamente com cerca de 40 sacerdotes brasileiros que compareceram ao Concílio Vaticano II, eles firmaram um compromisso de regressar ao País e vivenciar, na plenitude, os ´ventos novos´ que começavam a soprar da milenar Igreja Católica.

Simplificadamente, isso significava regressar às suas cidades e dioceses e viver como pessoas simples, integradas às comunidades, relegando a ostentação dos palacetes episcopais.

Esse compromisso entre os religiosos foi denominado de ´Pacto das Catacumbas´, numa referência ao local (em Roma) que servia de esconderijo para os primeiros cristãos, diante da perseguição.

Sagrado bispo na década de 60, dom Paulo decidiu – para surpresa geral – vender palácios de propriedade da Arquidiocese de São Paulo.

Com o dinheiro arrecadado, construiu centros comunitários para acolher os migrantes, notadamente os nordestinos.

Na sua ordenação episcopal estava presente à cerimônia dom Anselmo de Pietrulla, que foi o 1º bispo da Diocese de Campina Grande.

Aguerrido combatente da ditadura militar, especialmente na sua face mais violência, repressiva e torturadora, o cardeal Arns fez da “opção preferencial pelos pobres a sua razão e motivação para a vida. Esse é o seu legado e o seu chamamento profético para todos”, realçou um de seus principais e próximos colaboradores, o padre Júlio Lancelloti.

Outro colaborador cotidiano, o teólogo Fernando Altemeyer recordou em recente entrevista que dom Paulo, no início da década de 70, começou a promover encontros de intelectuais – batizados de ´reunião dos loucos´ – para pensar o Brasil quando a ditadura acabasse, o que só ocorreria efetivamente 19 anos depois.

“A Arquidiocese de São Paulo tornou-se uma espécie de pátio dos milagres, pela quantidade de deserdados políticos que abrigou, como primeiro porto de arribação na fuga das ditaduras (…) Era o pulmão que permitia alguma respiração fora do ar tóxico das ditaduras”, recordou o renomado jornalista Clovis Rossi, do jornal Folha de São Paulo.

Rossi também se permitiu uma revelação: “Dom Paulo é o único personagem público realmente inesquecível, das centenas que conheci em mais de meio século de jornalismo”.

A divisão (por cinco) da Arquidiocese de São Paulo, na década de 90, pelo papa João Paulo II, o abateu profundamente.

Mesmo assim, seguiu determinado até a aposentadoria em 1996. Afinal de contas, o seu lema episcopal não comportava dúvidas: “De Esperança em Esperança”.

Ou “ex spe in spem” na expressão original, em latim.

Em recente texto, o teólogo Leonardo Boff acentuou que “fica na memória um cardeal que sempre esteve do lado dos pobres e que jamais deixou que o grito do oprimido, por seus direitos violados, ficasse sem ser ouvido. Ele é uma referência perene de bom pastor, que dá sua vida pelos pequenos e sofredores deste mundo”.

“Dom Paulo nunca curvou a fronte diante dos poderosos”, registrou o jornalista e escritor Luiz Fernando Toledo (SP).

Ao tratar sobre a morte do cardeal, o papa Francisco afirmou que ele “se revelou autêntica testemunha do Evangelho no meio do seu povo, a todos apontando a senda da verdade na caridade”.

“Não nos esqueçamos de que nas crises, nos sofrimentos, dom Paulo, pastor e profeta, sempre dizia para o povo: ´Confiança, vamos avante´,” sublinhou dom Angélico Sândalo Bernardino, seu ex-bispo auxiliar.

Nos meses derradeiros de vida, ao ser perguntado como gostaria de ser lembrado, Dom Paulo – doutor pela renomada Universidade de Sorbonne (França) – verbalizava uma frase singela, mas fidedigna à sua trajetória: “Amigo do povo”.

A melhor tradução de dom Paulo Evaristo Arns veio de sua secretária por 40 anos, Maria Ângela Borsoi: “Ele viveu 95 anos de uma vida maravilhosa. E graças à fé cristã, na vida imortal junto de Deus e sabendo que era o sonho dele encontrar com Deus. Ele já sonhava com o encontro final por causa da fé na ressurreição e na vida eterna. Ele chegou finalmente onde sonhava, para sempre”.

É sob a inspiração desse ser humano singular e atemporal que externo o desejo de um Natal genuíno, com Cristo renascendo em nós para metamorfosear nossa existência no que ela deixa de corresponder à força de Seu exemplo.

Que essa noite não seja apenas uma a mais em nossas vidas.

*fonte: coluna APARTE

Da Redação