Colunista comenta indefinição sobre o futuro da Operação Lava Jato

Foto: Ascom

Desde que morreu o ex-ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, que se instalou no País – particularmente no mundo político e jurídico – uma celeuma no tocante à escolha do futuro relator do caso.

A polêmica tem em seu âmago uma questão que a formalidade e/ou a conveniência tentam encobrir: três dos quatro ministros que integram a mesma turma (de julgamentos) de Teori no Supremo não inspiram confiança perante a opinião pública, devido a fatos pretéritos.

São os casos (pela ordem) de Gilmar Mendes, o ´ministro falastrão´ que se mete em tudo e que transita com singular desenvoltura junto a autoridades do Executivo, muitas delas mencionadas nas investigações até o momento divulgadas.

O ministro Dias Toffoli é citado de ´raspão´ em delações já divulgadas.

Também é ex-advogado do PT no TSE e ex-ministro do ex-presidente Lula.

Ricardo Lewandowski, ex-presidente do Supremo, fez uma lambança no julgamento do impeachment da ex-presidente Dilma, ao afastá-la do mandato sem suspender os seus direitos políticos, numa clara afronta à Constituição Federal.

Ele também foi o – digamos – ´mais generoso´ ministro do STF no julgamento dos envolvidos com o escândalo do ´mensalão´, ao ponto de ter levado uns ´carões´ públicos por parte do ex-presidente do STF, Joaquim Barbosa.

Ao que parece, a ministra-presidente Carmen Lúcia está numa encruzilhada: entre a necessidade de respeitar a opinião pública e a inequívoca credibilidade da Lava Jato, de um lado; e do outro procura encontrar embasamento no regimento do STF para encaminhar a relatoria para um colega que possa inspirar confiança perante a população.

Pesquisa do jornal O Globo mostrou que metade das pessoas entrevistadas apontou o decano (mais antigo) ministro Celso de Mello como o nome ideal para a relatoria.

Mas há dois problemas pela frente: Celso caminha para a aposentadoria (e a Lava Jato deverá demorar ainda um bom tempo) e como dar respaldo legal e impessoal à sua indicação.

Infelizmente, muitos juízes de nossa Corte Suprema deixaram de lado um basilar ensinamento do filósofo grego Platão: “O juiz não é nomeado para fazer favores com a justiça, mas para julgar segundo as leis”.

Fonte: coluna Aparte, com Arimatéa Souza

