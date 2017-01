Coluna de Rafael Holanda: Confessionário

Por: Rafael Holanda

Ao cair da noite conte sua historia ao coração, pelas coisas que fizeram parte do seu caminho, coisas que se tornarão sedativo do sono, pelos atos de bondade, ou pesadelo pelas armadilhas da maldade.

Diminua a tristeza daquele que se perdeu na estrada sem rumo, e procura um pouco de palavras que consolem seu desespero, não permita que este se transforme em vale de lágrima e com suas mãos opere o milagre de enxugá-la.

Se faça amor em todos os momentos, nas alegrias divida o riso, nas tristezas empreste seu ombro e se possível chore junto, pois no amor não há lugar para ressentimentos.

Ajude quem necessita vivenciar um pouco de paz, empreste se possível a sua força para fazer renascer a fé necessária, com a finalidade de que o horizonte se torne próximo para os que visam longa distância.

Compreenda a tristeza alheia, suas lutas e problemas, e como bom matemático tente resolver sem mostrar-se superior, afinal aos olhos do Senhor seremos sempre a bela imagem que encanta pelas ações.

Não pense em fazer mal a ninguém, pois a lei do destino com sua arte de juiz lhe entregará em mãos tudo aquilo que você planejou, todas as tristezas que você plantou e toda dor que você produziu.

Mostre através do trabalho que tudo pode ser resolvido, não subtraia das necessidades, o que você não necessita, seja sempre uma luz na escuridão dos cegos de fé e dos que não acreditam no amanhã.

Uma palavra dita ao irmão em dificuldade possuí a força maior que muitas palavras anunciadas sem a força da fé, possivelmente se fez âncora para o retorno a esperança.

Não menospreze valor de um bom dia, um abraçar do cotidiano, pois diante destas coisas muitos já foram curados das feridas intimas que os atormentavam há longo tempo.

