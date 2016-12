Coluna de Alexandre Moura: Juros Bancários

Por Alexandre J. Beltrão Moura (*)

Pesquisa realizada pela ABES – Associação Brasileira das Empresas de Software mostrou “que as atuais taxas de juros bancários são incompatíveis com projetos inovadores”. O levantamento teve o objetivo inicial de “entender como as empresas de tecnologia têm se financiado no mercado brasileiro, considerando taxas de juros, porte, serviços prestados, maturidade, faturamento e localização”. O levantamento foi realizado com 184 empresas localizadas em todas as regiões do país, sendo 58,7% delas de desenvolvimento de software, mostrando assim, a característica inovadora deste segmento empresarial. As duas principais reclamações dos empresários do setor foram à elevada taxa de juros e a falta de linhas de financiamento dos bancos, adequadas à realidade do mercado de software brasileiro, particularmente a exigência de garantias reais para obtenção de recursos.

Comando por Voz

Por falar em bancos, os clientes do “Banco virtual Neon” tem agora a disposição uma nova facilidade. Trata-se da possibilidade de realizar transferências bancárias por comando de voz, através de smartphones com sistema operacional “iOS”, da empresa americana Apple. No momento só está sendo possível realizar “transferências entre contas do próprio Neon e com valor máximo de R$ 200,00, por transação”. A ideia é disponibilizar essa opção de transferência para qualquer outro banco e qualquer valor, ao longo do próximo ano.

“Amazon Prime Air”

Começou na Inglaterra, no último dia 7, o serviço de entregas de encomendas, da empresa americana de comercio eletrônico “Amazon” por meio de “drones”. Nesta primeira fase, vão ser validados todos os parâmetros da operação, particularmente as questões inerentes à segurança, tempo de entrega, viabilidade econômica e satisfação dos clientes. O drone utilizado nos testes tem capacidade de carga de 2,2 kg, guiado por GPS e é totalmente autônomo, não precisando de um “piloto humano” para realizar a entrega. O novo e futurista serviço é denominado de “Amazon Prime Air” e tem duas limitações: Só pode ser usado durante o dia e depende das condições atmosféricas (não pode ser utilizado quando estiver chovendo ou nevando, por exemplo).

UberEats

Outra novidade vem da empresa “Uber”, que depois de se consolidar em várias cidades do mundo, como uma alternativa ao serviço de táxi tradicional, lançou um novo serviço. Agora o foco é o segmento de pedidos de refeições para entrega a domicilio, hoje dominado pelo “iFood”. Denominado de “UberEats”, o aplicativo do Uber já conta com cerca de 100 estabelecimentos participantes. A principal diferença para outros sistemas semelhantes, é que as entregas serão realizadas “por motoqueiros cadastrados no Uber de forma semelhante à modalidade de transporte feita por carros”.

Feliz Natal!

Desejo aos nossos leitores um Natal iluminado com muita alegria, paz e harmonia!

(*) Engenheiro Eletrônico, presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado da Paraíba

Da Redação