CMJP recebe visita do presidente da Câmara Municipal de Patos, nesta sexta

A Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) recebeu, na manhã desta sexta-feira (27), a visita do presidente do Legislativo Patoense, vereador Sales Júnior (PRB), para conhecer as instalações e funcionamento da TV Câmara JP.

Ele foi recepcionado pelo presidente da CMJP, vereador Marcos Vinícius (PSDB), pelo diretor-geral da Casa, Carlos Santos, pelo secretário de comunicação, Janildo Silva e pelo supervisor técnico e de operações da TV Câmara, Jander Falqueto,

Sales Júnior conheceu as instalações, estúdio e o funcionamento da TV, além das outras estruturas da Secretaria de Comunicação da Casa, como o Portal Câmara JP.

Jander Falqueto explicou como as sessões na Casa são captadas e transmitidas em tempo real para os telespectadores pessoenses.

“As instalações são boas e adequadas. Uma parceria com a CMJP seria um marco para a cidade de Patos. Sinto a boa vontade do presidente Marcos Vinícius em prestar assistência nesse sentido, tanto para Patos, como para as Câmaras de municípios vizinho”, afirmou o vereador patoense.

Marcos Vinícius afirmou que está disposto a ajudar, no que foi necessário, para uma possível parceria e troca de conteúdo na área de comunicação.