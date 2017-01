CMJP recebe consultoria do Crea-PB e sediará debate sobre crise hídrica

O presidente da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), vereador Marcos Vinícius (PSDB), e a primeira secretária da Mesa Diretora, vereadora Raíssa Lacerda (PSD), visitaram, na manhã desta quarta-feira (25), a presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba (CREA), engenheira Giucélia Figueiredo.

Na ocasião, foram debatidas parcerias do órgão com o Legislativo Pessoense. A primeira delas deverá ser a de consultoria do Crea-PB aos parlamentares na elaboração de projetos na área de arquitetura e engenharia.

Para Giucélia, a visita de Marcos Vinícius é um marco importante na relação entre as instituições. “Fico muito feliz em receber pela primeira vez na história do Crea-PB o presidente da CMJP. É uma honra ser a pessoa a presenciar esse feito”, revelou. A vereadora Raíssa Lacerda (PSD) destacou ainda o pioneirismo de Giucélia Figueiredo em ser a primeira presidente mulher do Crea-PB.

Marcos Vinícius ofereceu ainda espaço na TV e Rádio Câmara para informar a população sobre o papel do Crea-PB e o dia a dia da instituição.

A presidente do órgão aceitou a proposta e destacou a necessidade da divulgação para a população da importância de ter um engenheiro nas construções “promovendo economia e principalmente a segurança da população”, enfatizou Giucélia.

Serão divulgados ainda, dentro desta parceria, os canais da Ouvidoria do órgão para que a população possa denunciar irregularidades em obras.

Ainda durante o encontro, foi decidido que a Câmara sediará um debate sobre crise hídrica.

“Este é um tema que nos preocupa desde 2012 e que precisa ser discutido também pela população de João Pessoa, se não houver uma política de gerenciamento de recursos, podemos enfrentar problemas relacionados a falta d’água”, alertou Giucélia.