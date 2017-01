CMJP participa do lançamento da Central de Conciliação da Justiça Federal da PB

Com a presença da vereadora Helena Holanda (PP) e do vereador João dos Santos (PR), a Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) prestigiou a inauguração da primeira Central de Conciliação da Justiça Federal da Paraíba, que aconteceu na noite desta segunda-feira (30), na sede do órgão.

O Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania da Seção Judiciária da Paraíba (CEJUSC) vai realizar audiências de conciliações e desenvolver ações de cidadania na Capital.

Dentre as autoridades presentes na inauguração, estão: o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reynaldo Soares da Fonseca; o presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5), desembargador federal Rogério de Meneses Fialho Moreira e o Coordenador da Conciliação da Seção Judiciária da Paraíba, juiz federal Rogério Roberto Gonçalves de Abreu, além de empresários, autoridades políticas e representantes do Judiciário Federal.

O vereador João dos Santos destacou que a participação do Legislativo Pessoense na inauguração é importante pela Câmara ser uma entidade representante da população, que vai ser beneficiada com o equipamento e serviços oferecidos.

Para vereadora Helena Holanda, a inauguração da Central de Conciliação é uma oportunidade de aproximação entre as entidades, Câmara e Justiça Federal, e também de atualização parlamentar.

“A presença da CMJP em eventos dessa magnitude é importante para dar visibilidade e suporte ao Legislativo junto ao Judiciário, além de manter os parlamentares atualizados sobre o que acontece na sociedade”, destacou.

Na solenidade de inauguração, foram empossados 20 conciliadores aprovados no último processo seletivo da Seção Judiciária da Paraíba, que colocarão a Central de Conciliação para funcionar já com 50 processos já encaminhados.