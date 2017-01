CMCG vai recorrer da liminar que barrou o reajuste do salário e 13º para vereadores

A Câmara Municipal de Campina Grande vai recorrer da decisão da juíza Ana Carmem Pereira Jordão, que concedeu liminar suspendendo o reajuste para os vereadores, bem como a implantação do 13º salário.

A presidente da CMCG, Ivonete Ludgério (PSD) confirmou que foi notificada nesta terça-feira (24) e já prepara junto à assessoria jurídica do Poder Legislativo o recurso.

– Vamos lutar para que esse equívoco seja sanado, até porque a decisão de subsídio de vereador é tomada pela própria Câmara e a Justiça não tem como desfazer o que já está feito – disse Ivonete.

Ela explicou que a lei que estabelece a aprovação de reajuste dever no prazo de 180 dias antes do término do mandato se destina aos ocupantes de cargos no Executivo.

– Nosso subsídio é votado para o ano seguinte até dia 31 de dezembro, à meia noite se for o caso – falou a presidente.