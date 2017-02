CMCG quer evitar fechamento de agência do BNB

A presidente da Câmara Municipal de Campina Grande Ivonete Ludgério, a mesa diretora e os demais vereadores campinenses estão preocupados com o possível fechamento de uma agência do Banco do Nordeste na cidade.

O tema será discutido em audiência pública na Casa, com data a ser marcada.

Foto: Ascom

Os vereadores ressaltam que o BNB é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina e se diferencia das demais instituições financeiras do país pela missão de atuar como agente de desenvolvimento da região.

A agência do BNB, em situação de possível encerramento das atividades, fica localizada na Avenida Assis Chateaubriand, no bairro da Liberdade, e desde sua abertura tem cumprido o papel de atuar como instituição de fomento ao desenvolvimento empresarial e de concessão de crédito, não só de Campina Grande, mas de todo o compartimento da Borborema.

“Campina Grande não pode perder um instrumento de desenvolvimento como esta agência do Banco do Nordeste. Nossa preocupação é que a atual crise não penalize mais ainda as oportunidades de crescimento da nossa cidade”, frisou Ivonete Ludgério.

Foto: Ascom

A audiência pública, que será realizada na Câmara de Vereadores de Campina Grande, ainda não tem data marcada.

O objetivo é buscar propostas para a permanência da agência do Banco do Nordeste na Av. Assis Chateaubriand e também para levantar outras opções de atuação do banco como importante instrumento de desenvolvimento local e regional.

Os vereadores campinenses, representados pela mesa diretora da Casa de Félix Araújo, ressaltam ainda que o prefeito Romero Rodrigues também está preocupado com a situação, e todo empenho será feito por parte dos poderes públicos para evitar que a cidade seja penalizada em aspectos de incentivo ao seu crescimento.

.