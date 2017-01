CMCG busca parcerias para execução de projeto da TV Câmara

A presidente da Câmara Municipal de Campina Grande (CMCG), Ivonete Ludgério(PSD), falou sobre a TV Câmara.

Ela informou que está procurando parcerias pelo fato do projeto ter um custo alto.

– Estou procurando parcerias com as TVs da Paraíba, estivemos na Itararé, pretendemos ir a Correio e a TV Paraíba ver quais são os planos em relação a essa questão de transmitir as sessões e ter um programa voltado para Câmara Municipal- destacou.

Ela acredita que antes de terminar seu mandato como presidente da Câmara poderá deixar uma marca na Casa Félix Araújo.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.