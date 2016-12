Cláudio Lima destaca 12% de redução no número de homicídios em 2016

O secretário de Segurança da Paraíba, Cláudio Lima, comentou sobre as ações da pasta neste ano e destacou que mitos casos foram resolvidos por força da competência da Polícia. Também afirmou que ainda não existe o resultado esperado, mas ressaltou que há cinco anos a segurança no estado tem evoluído de forma significante.

Cláudio citou que a Paraíba tem se articulado de inteligência e afirmou que os maiores casos registrados são de furtos e explosões a bancos. Também disse que um estado não pode levar o título de violento sozinho, tendo em vista que o país tem um número de mortes anual equivalente a vinte torres gêmeas.

– O sistema de segurança do estado da Paraíba sofre as mesmas mazelas e conseqüências de um país onde se mata vinte torres gêmeas por ano. Dentro dessa dificuldade, a gente vem há cinco anos dando respostas à sociedade. Estamos fechando o ano com uma redução de 12% no número de homicídios em relação ao ano passado – colocou

As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Arapuan FM.

