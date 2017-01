Circuito Cardume realiza espetáculos de teatro, dança e circo em janeiro

Lançado ano passado pela Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc), o projeto Circuito Cardume terá mais uma edição com atrações de teatro, dança e circo para públicos de diferentes faixas etárias.

A programação acontece de 5 a 29 de janeiro com apresentações nos teatros Paulo Pontes e Santa Roza, Salão de Artesanato. Para espetáculos profissionais a entrada custa R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Para peças e performances encenadas por escolas, os valores são R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia entrada).

Além dos espetáculos, a programação também conta com diversas oficinas. As inscrições para as oficinas disponíveis continuam abertas e as aulas serão iniciadas na primeira semana de janeiro. Há opções para as três áreas envolvidas no projeto.

Na área de Circo serão apresentados os seguintes espetáculos: ‘O circo do cara de clown’ (Cia. de Circo e Teatro Lua Crescente) e ‘Plenitude’ (Laboratório de Pesquisa Aérea/ Fazendo Arte).

No setor de Dança, as atrações serão ‘Sobrevivência dos vaga-lumes’ (Joyce Barbosa e Erik Breno), ‘Fricção’ (Isaura Tupiniquim), ‘Lebensform’ (Paralelo Cia. de Dança) e ‘Baile Muderno’ (Cia. Fuá de Terreiro).

Já na área de Teatro, serão encenados os seguintes espetáculos: ‘Berço Esplêndido’ (Os Cogitadores), ‘Alegria de Náufragos’ (SerTão Teatro), ‘A Erudita’ (Priscilla Cler) ‘O último Édipo’ (Grupo de Teatro Lavoura), ‘Os Saltimbancos atrapalhados’ (Saltimbancos), ‘Festa de Contos’ (Cia. de Teatro Encena). Há, ainda, atrações que farão parte da programação do Salão de Artesanato: ‘A Cruz da Negrinha’ (DhyanUrshita) e ‘Os Encantos dos irmãos gêmeos’ (Raquel Ferreira).

Na parte de escola de formação artística, a programação traz: ‘Anfêmero’ (Ponto Triplo Centro Cultural), O Santo e a porca no auto da boa preguiça (Curso de Teatro da Funesc), ‘Maria das Águas’ (Curso de Teatro da Funesc), “Pequeno Príncipe” (Escola de Dança do Theatro Santa Roza). Os ingressos para esses espetáculos custam R$ 5 (meia entrada) e R$ 10 (inteira) e para aqueles com apresentações em espaços abertos o acesso é gratuito.

Sobre o projeto – Tomando como base a ideia de coletivo e a perfeita sincronia entre os membros de uma mesma equipe, os peixes que habitam os espelhos d’água do Espaço Cultural José Lins do Rego serviram de inspiração para o nome do projeto de ocupação lançado pela Funesc na primeira semana de janeiro.

Intitulada “Circuito Cardume”, a ação reúne espetáculos de teatro, dança e circo. O projeto nasce da necessidade de ocupar esses locais durante o mês de janeiro, além de oferecer mais uma opção de lazer aos turistas que visitam a capital paraibana durante o período de alta estação.

O Cardume é uma iniciativa da Funesc desenvolvida por meio das coordenações de teatro (Suzy Lopes), dança (Ângela Navarro) e circo (Diocélio Barbosa), áreas envolvidas no projeto.

Além de estabelecer uma consistente agenda de programação ao longo do mês de janeiro, o projeto dá acesso ao público em geral ao que está sendo produzido na cena paraibana.

Vitrine para grupos de artistas paraibanos, o projeto contribui para a formação de público oferecendo atrações de alto nível ao preço R$ 20 (inteiro) e R$ 10 (estudante) para espetáculos de grupos profissionais e R$ 10 (inteiro) e R$ 5 (meia entrada) para peças de escolas de formação artística, sendo que apresentações em espaços abertos têm acesso gratuito.

Secom/PB