Cine Banguê realiza sessão de lançamento de ‘Clarisse’ em João Pessoa

Finalista do Prêmio Netflix 2016 (3º colocado com mais de 90 mil votos). Exibido e premiado em mais de 40 festivais nacionais e internacionais “Clarisse ou alguma coisa sobre nós dois”, chega ao Cine Banguê, em João Pessoa.

A sessão de lançamento acontece nesta quinta-feira (2), às 19h. A entrada é gratuita e na ocasião haverá a presença do elenco paraibano para uma conversa com o público após a exibição.

O elenco do filme conta com Sabrina Greve, Everaldo Pontes, Verônica Cavalcanti e David Wendefilm. O longa-metragem encerra a Trilogia da Morte após “O Grão” (2007) e “Mãe e Filha” (2011). A trama acompanha a estranha relação entre filha e pai, interpretados por Sabrina Greve e Everaldo Pontes.

Morando recluso na serra de Maranguape, município cearense, o velho e doente Samuel recebe a visita da filha. Entre os dois, as questões relativas aos negócios de família, tocados em Fortaleza pelo marido dela, logo serão invadidas por acontecimentos sombrios do passado. A direção é de Petrus Cariry, que divide o roteiro ao lado de Rosemberg Cariry e Firmino Holanda.

Sinopse – A árida pedreira e a floresta que ainda pulsa. Um pai muito doente revê a filha. Ressentimentos são postos à mesa. A memória dos mortos, despertada por objetos, sombras e sonhos, afeta Clarisse nesse cenário de beleza e agonia. Seu marido e os negócios a esperam na cidade.

Por onde passa, o filme acumula prêmios e indicações, como o de Melhor Longa-Metragem Cearense de 2016 (Prêmio Aceccine. Também arrebatou os títulos de melhor filme, direção e fotografia no 7º Cinefantasy e o de melhor atriz no 26º Cine Ceará, entre outras premiações no Brasil e exterior.