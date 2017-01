Cientista político Murillo de Aragão estreia coluna no PARAIBAONLINE

O renomado advogado, jornalista e cientista político Murillo de Aragão passa a ter publicado – semanalmente – o seu comentário no PARAIBAONLINE, o site autônomo mais acessado na Paraíba, conforme certificação do Google.

As suas opiniões e reflexões já são veiculadas periodicamente nos jornais O Estado de São Paulo, O Tempo (Belo Horizonte), O LIberal (Belém) do Blog do Noblat (O Globo) e revista IstoÉ. É Debatedor do Programa Globo News Painel.

Formado em Direito, é mestre em Ciência Política e doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília.

Fundador e presidente da Arko Advice Pesquisas e sócio fundador da Advocacia Murillo de Aragão (Brasília).

É autor dos livros “Grupos de Pressão no Congresso Nacional” (Maltese, 1992) e “Reforma Política – O Debate Inadiável” (Civilização Brasileira, 2014).

Foi conselheiro do CDES (Conselho de Desenvolvimento Econômica e Social da Presidência da República) entre 2007 e 2015.

Além de Murillo, o PARAIBAONLINE publica, na área política/econômica as colunas do economista Maílson da Nóbrega; dos senadores Cristovam Buarque e José Serra; do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso; e do deputado/ministro Roberto Freire, entre outras.

Para satisfação dos que fazem (e acessam) o PARAIBONLINE, segue a coluna inaugural de Murillo de Aragão.

http://paraibaonline.net.br/colunistas/colapso-da-verdade/

Da Redação