Cientista político: “Falta pudor às celebridades e juízo aos comunicadores”

foto: reprodução internet

Oportunas observações do renomado advogado, professor, jornalista e cientista político Murillo de Aragão, comentarista regular sobre política no programa Globo News Painel no canal Globonews.

“O estado em que o Brasil se encontra demanda medidas que dificilmente serão populares (…) Ninguém acredita que uma Previdência Social tecnicamente quebrada possa ser reformada sem dor.

“No Brasil rasteiro, falta pudor às nossas celebridades e juízo aos comunicadores, que se encarregam de propagar as besteiras ditas em favor da popularidade. Assassina-se, diariamente, uma das maiores conquistas do século passado: a reflexividade.

“O mais grave não é apenas o desejo doentio do reconhecimento. É o fato de que a verdade deixou de fazer sentido. São tempos de pós-verdade. Era de factoides. Fatos que parecem mas não são verdades, assim como os julgamentos indignados sobre o porquê das coisas”.

A boa notícia: Murillo de Aragão (foto) passa a integrar o elenco de colunistas regulares do PARAIBAONLINE.

Da Redação