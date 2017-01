Cientista político cita apreensão sobre andamento da Operação Lava Jato

O cientista político Fábio Machado comentou sobre a morte do ministro do STF, Teori Zavascki, e disse que agora a população brasileira se encontra apreensiva sobre o andamento das investigações da Operação Lava Jato. Ele citou que Teori se destacou como sendo uma figura íntegra e serena diante da Corte.

– Teori teve a notoriedade muito grande por sua serenidade e como se comportava na Corte. O que vimos é que ele parecia levar o processo de maneira bastante competente – frisou

Fábio mencionou que as pessoas ficam na expectativa de saber os próximos passos das investigações, já que o ministro iria decidir sobre a homologação das delações no início do próximo mês.

– Nós brasileiros ficamos apreensivos no sentido da continuidade, porque sabemos o encaminhamento do ministro e a maneira como ele conduziu o processo era bastante promissora. Havia uma expectativa muito grande – colocou

As informações foram concedidas à Rádio Caturité AM.