Chuva forte em Boqueirão renova as esperanças. Veja as imagens

Uma forte chuva caiu sobre a cidade de Boqueirão na tarde desta quarta-feira, para alegria em geral da população local e de todas as cidades que dependem diretamente para o abastecimento d´água da barragem de Epitácio Pessoa, que está no momento com apenas cerca de 5% de sua capacidade total de acumulação.

Apesar de a grande fonte de recarga do açude de Boqueirão ser os rios Taperoá e Paraíba, a chuva sobre o manancial serve para molhar a sua superfície e evitar a evaporação da água, um item relevante dentro do quadro caótico de escassez d´água.

Veja as imagens da chuva na cidade de Boqueirão.

Da Redação