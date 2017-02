CGU promove encontro com prefeitos da Paraíba

Foto: Reprodução/TVCB

A Controladoria Geral da União promoveu nesta segunda-feira um encontro com os prefeitos que tomara posse no início do ano.

Dos 223 municípios, apenas 5 prefeitos foram pessoalmente ao evento e outros mandaram representantes.

O objetivo do encontro foi orientar sobre a necessidade de planejamento na gestão e alertar aos prefeitos sobre a importância da transparência, porque a CGU está fiscalizando.

– A CGU verifica as falhas, os pontos equivocados e erros. Em se localizando a questão criminal, se tem outros parceiros que são muito próximos como MPF e Policia Federal – disse o superintendente da CGU na Paraíba Gabriel Aragão.