Cesta básica está mais cara em João Pessoa, aponta Ideme

O preço da cesta básica na cidade de João Pessoa ficou mais alto 0,56% no mês de janeiro, passando a custar R$ 371,34 – aproximadamente 39,63% do valor do salário mínimo.

O aumento acumulado nos últimos doze meses foi de 10,25%. De acordo com o Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual (Ideme), produtos como: frutas, farinha de mandioca e óleo de soja apresentaram os maiores aumentos de preços médios.

Foto: Reprodução/ Internet

Segundo a pesquisa divulgada pelo Instituto, nesta sexta-feira (3), os seguintes produtos ficaram mais caros no mês de janeiro/17: frutas: banana e laranja (9,79%), farinha de mandioca (9,47%), óleo de soja (7,89%), margarina (6,88%), café moído (2,72%), leite pasteurizado (2,01%) e feijão (0,55%).

E, os produtos que registraram quedas de preços médios, foram: legumes: abóbora, beterraba, batata-inglesa, cenoura e tomate (6,41%), arroz (3,58%), raízes: inhame, batata-doce e macaxeira (3,53%), açúcar (0,81%) e carnes (0,24%). O pão francês manteve-se estável.

O estudo indica que, com isso, o custo total da cesta básica em janeiro/17 subiu para R$ 371,34.

Um trabalhador que nesse período ganhou um salário mínimo de R$ 937,00 precisou trabalhar o equivalente a 87 horas e 10 minutos para adquirir sua alimentação individual. Uma família composta por quatro pessoas teria que dispor de R$ 1.485,36.

O cálculo da ração essencial mínima ou cesta básica elaborado pelo Ideme é definido pelo Decreto-Lei nº. 399, de 30.04.1938, que estabelece treze produtos alimentares básicos (arroz, feijão, carnes, farinha de mandioca, café, pão, leite, açúcar, margarina, óleo de soja, legumes, frutas e raízes) e suas respectivas quantidades.

Para mais informações sobre o comportamento da cesta básica, acesse www.ideme.pb.gov.br

