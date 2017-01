Centro de Línguas da PB retoma matrículas e inicia cursos de férias em João Pessoa

Após recesso natalino e pausa para manutenção, o Centro de Línguas da Paraíba recomeçou nesta segunda-feira (9) as matrículas para o primeiro semestre de 2017, abertas para o público em geral. Também serão iniciados nesta semana os cursos de férias nos idiomas inglês e espanhol.

“Desde as 7h30 da manhã o espaço está lotado”, informou o diretor do Centro de Línguas, Agripino Elias. Em dezembro, a escola realizou a matrícula dos alunos da rede estadual de ensino da Paraíba, para os quais foram reservadas 60% das vagas. Os 40% restantes poderiam ser preenchidos pelo público em geral e as matrículas aconteceram de 12 a 17 de dezembro. A partir de hoje (9), estão sendo realizadas, nos três turnos, as matrículas das vagas remanescentes para o público em geral”.

Para a matrícula, os alunos ou responsáveis deverão levar duas fotos 3×4 recentes; cópia de certidão de nascimento ou casamento; cópia de comprovante de endereço atual; e cópias de RG e CPF.

Os interessados deverão apresentar o comprovante de pagamento da taxa de matrícula no valor de R$ 200,00, sem cobrança de demais taxas ou mensalidades.

Última oportunidade – Além dos cursos regulares, o Centro de Línguas da Paraíba está com inscrições abertas para os intensivos de inglês e espanhol.

O ‘Intensivão de Férias’, como é chamado, começa já nesta segunda-feira (9) e os interessados devem fazer as matrículas presencialmente nesta semana.

Os estágios oferecidos para o ‘intensivão’ de férias de inglês serão 1 e 2, sendo duas turmas de inglês 1 (às segundas e quartas, período vespertino; e terças e quintas, período noturno) e as turmas de inglês 2 (com aulas às segundas e quartas-feiras, das 18h às 21h; e às terças e quintas, das 14h30 às 17h30).

O intensivo de espanhol oferece três estágios: 1, 3 e 6. Às segundas e sextas, das 14h às 17h, acontece o espanhol 1; o espanhol 3 será oferecido às segundas e quartas, das 8h às 11h; e às terças e quintas, das 14h às 17h, acontece o estágio 6.

Todas as turmas terão dois encontros semanais de três horas. O valor do curso será de R$ 200,00. O Centro de Línguas está localizado na Avenida Rui Carneiro, 925, Miramar, João Pessoa.

Os cursos oferecidos pelo Centro de Línguas são inglês, francês, espanhol, português e redação. As aulas regulares do primeiro semestre de 2017 se iniciam em 6 de fevereiro. A escola está localizada na Avenida Rui Carneiro, 925, Miramar, em João Pessoa.

Secom/PB