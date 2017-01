Centro de Informações Turísticas de JP passa a ter Atendimento do Procon-PB

Foto: Secom/PB

O Centro de Informações Turísticas da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), que funciona diariamente no Centro Turístico de Tambaú, vai disponibilizar mais um serviço aos turistas que visitam o litoral paraibano: um Núcleo de Atendimento do Procon-PB.

Desde a tarde desta quinta-feira (5), o serviço passou a funcionar das 15h às 19h, de segunda a sexta-feira. Além de prestar atendimentos aos consumidores (turistas e moradores), o núcleo vai encaminhar fiscalizações e também poderá marcar audiências de conciliação entre consumidores e empresas, que serão realizadas na sede do Procon Estadual.

A superintendente do Procon-PB, Késsia Liliana, disse que o objetivo é ampliar os canais de atendimento aos turistas e consumidores. “Pretendemos facilitar as resoluções das demandas. Este já é o terceiro núcleo instalado em nossa capital, além da sede. Ainda neste primeiro semestre de 2017, as cidades Sapé e Mamanguape irão receber uma unidade do Procon Estadual”, garantiu.

A presidente da PBTur, Ruth Avelino, explicou que o Núcleo de Atendimento é o resultado de uma parceria com o Procon-PB. Ela vê o núcleo como mais um serviço oferecido às pessoas que visitam a capital paraibana e também para os moradores da cidade.

Foto: Secom/PB

“Existem demandas que somente o Procon pode solucionar. Então, com esse novo serviço não tenho dúvidas de que o turista e os moradores virão buscar orientação e apoio para qualquer problema relacionado à prestação de serviço de hotelaria, receptivos, alimentação e outras demandas”, explicou. O Procon-PB informa que o atendimento ao consumidor pode ser efetuado nas unidades presenciais, ou por meio de ligação gratuita para o número 151.

Secom/PB