Centro de Convenções de João Pessoa registra aumento de eventos e supera 2015

O complexo do Centro de Convenções de João Pessoa fecha o ano de 2016 com um aumento de 20% no número de congressos e eventos em relação ao registrado no ano passado. Ao todo, foram realizados cerca de 40 eventos entre associativos, técnicos-científicos, feiras comerciais e corporativos.

Dentre os principais eventos realizados em 2016, destacaram-se o Congresso Brasileiro de Radioterapia, Congresso Brasileiro de Engenharia de Produção, Congresso Brasileiro de Colposcopia, Jogos Escolares da Juventude, Brasil Mostra Brasil, Consuper, Expotec entre outros, que reuniram 30 mil participantes e geraram cerca de R$ 70 milhões de impacto na economia do destino.

“Se não fosse a engrenagem do Centro de Convenções, a Paraíba não teria como receber convenções, congressos, feiras comerciais de grande porte, além de grandes espetáculos nacionais”, afirmou Ferdinando Lucena, gestor do Centro de Convenções.

Em 2016, o Teatro Pedra do Reino recebeu grandes musicais como os de Chacrinha, Elis Regina, Palavra Cantada e o tributo a Michael Jackson, além de espetáculos nacionais como os de Alcione, Luan Santana, Nando Reis, Ana Carolina, Oswaldo Montenegro, Ney Matogrosso, Benito de Paula, Bibi Ferreira, Zeca Baleiro, Daniela Mercury, Djavan, Zé Ramalho e Paulinho da Viola.

O secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, Lindolfo Pires, reiterou que o complexo mudou o perfil do turismo da Capital paraibana.

“O equipamento permitiu que houvesse injeção de receitas externas, arrecadação de tributos, movimentação da economia e importante ocupação hoteleira durante o ano e em relação aos anos anteriores”, ressaltou.

Lindolfo avaliou ainda que o Centro de Convenções conseguiu manter boa receita mesmo em um ano de contingenciamento.

“Apesar das adversidades de 2016, conseguimos atingir bons indicadores”, destacou.

Para o próximo ano já estão confirmados grandes eventos que irão movimentar a economia da Paraíba, entre eles, o Congresso Mundial de Luminiscência, Congresso Brasileiro de Análises Clínicas, Congresso Norte Nordeste de Oftalmologia, Congresso Norte Nordeste de Terapia Intensiva, Congresso Brasileiro de Ciências Jurídicas, Congresso Brasileiro de Sindicatos Patronais, Simpósio Nacional de Enfermagem, Congresso Brasileiro de Inovação e Tecnologia em Energia Elétrica, que serão realizados pela primeira vez na Paraíba.

Secom/PB